ROMA PASTORE / Prova a ripartire sul campo del Chievo la Roma di Eusebio Di Francesco. Ma senza Javier Pastore, che almeno inizialmente si accomoda in panchina nell'anticipo del venerdì di Serie A.

A pochi minuti dal fischio iniziale, in ogni caso, è il trequartista argentino a fare il punto sul suo momento e quello della formazione giallorossa intervistato da 'Sky': "Male con le piccole? Ci è mancata attenzione, non siamo stati decisi e concreti. Tutto dipende da quello. Con le grandi abbiamo sempre fatto bene e fatto più punti rispetto alle piccole Io ho iniziato male la stagione, non c'è stata continuità e non ho potuto giocare tante partite di fila, questo mi è mancato. Sicuramente mi sento in debito, con i tifosi e anche con la società che ha investito tanto su di me per poter far fare un salto di qualità alla squadra".