Calciomercato Inter, manovre in dirigenza: Marotta punta l'uomo che scoprì Mbappe

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA PECINI / Sarà un'estate molto calda e molto importante per l'Inter che, fuori dai vincoli del settlement agreement, prepara grandi movimenti.

E sarà la prima estate di Beppein qualità di amministratore delegato e con pieni poteri, grazie ai quali comincerà ad impostare un'area tecnia e sportiva sempre più a sua immagine e somiglianza.

Un primo tassello di spessore in dirigenza, secondo 'Il Giornale', sarà l'innesto di Riccardo Pecini, attuale Dg dell'Empoli che in carriera ha scoperto tanti talenti importanti nei suoi anni in giro per l'Europa, da Skriniar e Icardi alla Sampdoria a Mbappé al Monaco. Pecini sarà già stato 'prenotato' dall'Ad interista.

