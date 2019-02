CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE / Nicolas Pepè si prepara a diventare uno dei nomi più caldi dell'estate 2019: il talento del Lille ha attirato l'interesse di diversi club europei, pronti a sfidarsi per portarlo via dalla Ligue 1.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra le pretendenti è stato segnalato anche ilche in estate potrebbe attuare un profondo rinnovamento della rosa, ma i partenopei dovranno fare i conti con un avversario potente: il. Secondo quanto scrive 'le10sport.com', infatti, il club bavarese si starebbe muovendo concretamente per acquistare il 23enne. Dalla Germania sarebbe partita una vera e propria offensiva per riuscire ad anticipare la concorrenza e mettere le mani su Pepè: per farlo occorrerà però venire incontro alle pretese del Lille che per l'ivoriano con una base d'asta che non sarà inferiore ai 50 milioni di euro.