CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Sembrava un affare ormai fatto, tanto che ci si attendeva l'ufficialità già a gennaio: invece tra Adrien Rabiot e il Barcellona il matrimonio non si farà. E' quello che riporta 'as.com', secondo cui il club blaugrana avrebbe deciso di chiudere la trattativa per il centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain.

Alla base di questa decisione l'acquisto di de Jong dall'Ajax e l'ottimo rendimento del canterano Carlesche uniti a(futuro comunque da decifrare),dovrebbero formare il centrocampo blaugrana nella prossima stagione. Inoltre il Barcellona avrebbe mollato Rabiot anche per le richieste della mamma-agente del calciatore: via libera quindi alle altre pretendenti tra le quali anche lache è in buona compagnia con, tra le altre, anche