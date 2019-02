CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala al centro delle critiche: la Joya sta vivendo un momento non facile con la nuova posizione da 'tuttocampista' pensata per lui da Allegri che lo ha allontanano dalla zona gol riducendo così la sua prolificità. A complicare le cose anche la reazione al mancato ingresso in campo contro il Parma e le voci su una possibile cessione estiva.

A difesa dell'argentino si schiera però il vicepresidente dellaPavelche a margine di un evento parla così dell'ex Palermo: "Ha segnato meno gol ma ha giocato molto meglio: sono molto contento di lui".

Il dirigente ceco ha parlato anche del momento della squadra di Allegri: "Non stiamo pensando alla Champions, ci sono due partite di campionato da affrontare e siamo concentrate su quelle. Ultimamente abbiamo preso gol che non siamo abituati a subire, ma ci abbiamo lavorato: la squadra è pronta". Alla fine Nedved aggiunge: "Ci teniamo i nostri giocatori perchè pensiamo di avere una squadra molto forte".

