Calciomercato Napoli, pericolo United: i tifosi chiamano Koulibaly

Soprattutto ile soprattutto in difesa, dove i 'Red Devils' hanno bisogno di un rinforzo di spessore ed in lista hanno messo i migliori centrali 'italiani': daadpassando per

Jones, Smalling, Bailly and Lindeloff



So no Koulibaly



Thanks Woodward — Waqas (@waky7) 8 febbraio 2019

Best still be chasing Koulibaly down, not having Jones at the back next season - I refuse — Bailey Walker (@baileywalkerr) 8 febbraio 2019

Phil Jones now and that blog merchant next. Imagine thinking we'll spend €100m on Koulibaly.

Joke of a club. — Jai (@Pogbossed) 8 febbraio 2019