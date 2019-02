PARMA INTER CONVOCATI / C'è anche Keita tra i convocati di Luciano Spalletti per Parma-Inter, gara valida per la 23a giornata di Serie A in programma sabato sera.

Il senegalese è al rientro dopo qualche settimana di stop ma difficilmente sarà del match visto che lo stesso allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di questa mattina ha spiegato che ha ancora bisogno di tempo per rimettersi al passo.

Ecco la lista completa dei convocati dell'Inter:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 44 Perisic, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 87 Candreva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui