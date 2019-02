CALCIOMERCATO NAPOLI DIFESA / Hamsik via e per il Napoli si apre la fase della rivoluzione: l'addio dell'ormai ex capitano ha dato il via ad una nuova era per la società azzurra e in estate potrebbero lasciare la Campania altri senatori. Callejon, Mertens, Albiol sono alcuni degli indiziati a fare le valige in un'estate che si preannuncia di vera e propria rivoluzione.

Così il pacchetto arretrato potrebbe essere completamente stravolto: se Albiol a 34 anni potrebbe decidere di tornare in Spagna, persi preannunciano offerte a raffica e in caso di proposta ultra milionaria, dai cento milioni a salire, la cessione sarebbe possibile.

Così Giuntoli potrebbe essere costretto a rifondare un reparto che negli ultimi anni ha fatto dell'affiatamento il suo punto di forza. Per gli eventuali sostituti si guarderà anche in Serie A: Andersen della Sampdoria e Milenkovic della Fiorentina hanno il profilo adatto per vestire la maglia del Napoli ma la concorrenza è agguerrita e questo farà sicuramente lievitare il prezzo. Già alle stelle quello di Upamecano, 20 anni e un avvenire da top player quasi assicurato: non per niente su di lui ci sono già le big d'Europa. Occhio poi alle sorprese come Moukoudi del Le Havre.

