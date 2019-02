Ligue 1, pubblicati gli stipendi dei calciatori: c'è Buffon nella Top 10

STIPENDI LIGUE 1 NEYMAR BUFFON / Come ogni anno, 'L'Equipe' ha pubblicato gli stipendi dei calciatori che militano in Ligue 1. Nella top 15 stilata dal quotidiano francese domina, come era prevedibile, il Psg che piazza ben 13 calciatori nelle prime 15 posizioni. Tra questi, c'è anche Buffon, al sesto posto con un ingaggio da 750mila euro al mese, come Falcao.

Primo in assoluto,percepisce 3 milioni al mese, mentreè secondo con 1,7 milioni. Duecentomila euro in meno percepisce, mentre Thiago Silva e Di Maria devonto 'accontentarsi' rispettivamente di 1,16 e di 1,10 milioni al mese. Oltre a Falcao, l'unica altra eccezione nei primi posti della classifica è Fabregas, con 600mila euro al mese, centomila in più rispetto a