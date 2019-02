Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio in Premier

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ERIKSEN / "E' tutto come un mese fa, non ci sono novità". Con queste parole Mauricio Pochettino ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Christian Eriksen.

In scadenza nel 2020, il centrocampista danese ha sin qui rispedito al mittente tutte le offerte fatte dalche, se lo scenario non dovesse cambiare, potrebbe essere costretta a cedere il calciatore in estate, evitando così il rischio di perderlo a parametro zero.

L'ex giocatore dell'Ajax, come è noto, è un obiettivo sensibile del calciomercato Juventus, che potete seguire CLICCANDO QUI. Il club bianconero deve tuttavia fare i conti con la concorrenza di Barcellona, Psg e Real Madrid, oltre che con una valutazione di mercato molto elevata. Un ostacolo che la dirigenza juventina potrebbe agirare con l'inserimento di una contropartita tecnica. Il maggiore indiziato in tal senso resta Paulo Dybala, autore di una stagione decisamente al di sotto delle aspettative e pronto a finire sul tavolo delle trattative con gli Spurs.

