SERIE A FIORENTINA NAPOLI HIGHLIGHTS / Fiorentina-Napoli al 'Franchi': i viola ospitano gli azzurri che proprio a Firenze videro spegnersi il sogno scudetto lo scorso anno.

La squadra di Pioli può contare sulla forma super di: i viola arrivano dal pareggio di Udine e in campionato sono in serie positiva da quattro partite. Vittoriosi invece gli azzurri contro la Sampdoria: Ancelotti è alla prima uscita senza, destinato alla Cina, e deve vincere per continuare a tenere accesa la fiammella di rimonta ai danni della Juventus. Calciomercato.it vi offre gli highlights di Fiorentina-Napoli, tramite il canale Youtube della Lega Serie A.