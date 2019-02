CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN POCHETTINO / Domenica pomeriggio il Tottenham sarà impegnato in casa contro il Leicester. Intanto il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, deve iniziare già a fare i conti con la prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra i principali indiziati a partire c'è Christian, trequartista danese attenzionato anche dalla. L'allenatore argentino ha parlato proprio dell'ex Ajax, ammettendo che al momento non ci sono novità sul suo futuro al Tottenham: "Nessuna novità. Tutto è uguale agli ultimi mesi". Parole che risuonano come un campanello d'allarme per gli Spurs in virtù del contratto di Eriksen che scadrà tra appena 18 mesi.