CALCIOMERCATO MARSIGLIA BALOTELLI / Appena arrivato a Marsiglia e già si parla del suo futuro: Mario Balotelli ha lasciato il Nizza in prestito con un ingaggio da tre milioni di euro da qui a giugno. Proprio lo stipendio garantito dall'Olympique potrebbe segnare il destino dell'attaccante italiano.

Come si legge su 'L'Equipe', il Marsiglia non avrebbe la possibilità di garantire lo stesso ingaggio al calciatore anche per l'intera prossima stagione: unica possibilità la qualificazione in. Se non dovesse essere centrata, ecco che Balotelli potrebbe essere costretto a fare nuovamente le valige. Se così fosse, la permanenza dell'ex Inter e Milan agli ordini diè destinata a durare metà anno: il Marsiglia, infatti, attualmente dista ben 9 punti dalla zona Champions, con tre squadre a separare la formazione di Garcia dal, terzo.