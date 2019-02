CALCIOMERCATO GENOA STURARO PERINETTI / Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche per l'immediato riscatto di Stefano Sturaro, a cifre piuttosto elevate da parte del Genoa. Il direttore generale dei rossoblù, Giorgio Perinetti, ha parlato a 'buoncalcioatutti.it', provando a far luce sulla questione: "Quando una società fa delle scelte, non è che le improvvisa. Io credo che con Sturaro abbiamo intanto riportato a Genova un giocatore importante, e su questo dubbi non ce ne sono. Chiaro che sapevamo delle sue condizioni fisiche, che prevedono un recupero graduale. Il ragazzo sta peraltro anticipando un po’ i tempi, ma vogliamo che faccia bene, più che presto. È un investimento importante sul futuro: un altro calciatore, come Criscito, che ha scelto di tornare al Genoa.

Calciomercato Genoa, Perinetti e il caso Sturaro

Perinetti ha proseguito sulla situazione Sturaro: "Le valutazioni economiche su Sturaro lasciano un po’ il tempo che trovano, fanno effetto. Noi dobbiamo guardare all’investimento, ai rapporti, alle collaborazioni, e siamo convinti che questa sarà un’operazione felice dal punto di vista tecnico e assolutamente gratificante dal punto di vista economico, nel tempo. Siamo convinti di aver fatto un’ottima operazione. Spiegare o non spiegare? Non tutto va messo in piazza, in luce. Noi abbiamo fatto un investimento sul recupero di un giocatore che riteniamo molto, molto importante. Oltretutto il ritorno è una scelta sua, che ci fa molto piacere. I 16 milioni di Sturaro sono un investimento da cui il Genoa è sicuro di avere un rendimento. Sappiamo noi perché questa operazione è importante. Non siamo impazziti: i conti fatti sul pezzettino di carta sono per il fantacalcio, non per il calcio vero”

