CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti più discussi in queste settimane in casa Juventus. Sono tante le voci di calciomercato intorno al talento argentino e Maurizio Pistocchi, giornalista, ha svelato ai microfoni di Radio Crc la sua versione dei fatti: "La Juventus ha in programma di vendere a giugno Dybala e questa è un'informazione certa, perché l'hanno già offerto a svariati club ed è un giocatore che è in rottura con Allegri.

Secondo Pistocchi, quindi, l'eventuale addio dell'argentino servirebbe a mettere in ordine i conti del club bianconero dopo l'operazione Cristiano: "L'argentino ha avuto un notevole calo nel suo rendimento e quindi a mio modo di vedere la Juventus a giugno venderà Dybala e acquisterà la cifra per mettere in ordine il suo bilancio. I calciatori venduti al Genoa, all'Udinese, alla Sampdoria, verranno probabilmente riacquisiti e nuovamente ceduti ad altre squadre. Ovviamente la valutazione di Sturaro lascia un po' perplessi".

