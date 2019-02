FIORENTINA NAPOLI CONVOCATI / Carlo Ancelotti ha reso noto la lista dei convocati per Fiorentina-Napoli, gara valida per la 23esima giornata di Serie A in programma domani pomeriggio alle 18.

Tutto come previsto sul fronte delle assenze: non ci sarà, ormai in procinto di lasciare l'Italia per la Cina (salvo ulteriori colpi di scena), fuori causa per problemi fisici anche Raul. C'è però anche una buona notizia: dopo l'infortunio al ginocchio di settembre, torna tra i disponibili Vladche partirà con la squadra per Firenze.

Ecco l'elenco dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Verdi, Milik.

