CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Concorrenza agguerrita per Joao Felix, giovane talento del Benfica e del calcio portoghese, finito nel mirino di tutte le big d'Europa: anche la Juventus è sulle sue tracce ma i bianconeri dovranno fare i conti con il Chelsea di Maurizio Sarri.

Come riferisce il 'Daily Mail', infatti, gli scout dei 'Blues' mercoledì erano in Portogallo proprio per vedere all'opera il 19enne attaccante nella sfida di coppa contro lo. Relazione positiva per il giovane calciatore che piace anche al Manchester United e al Barcellona.

Non solo Joao Felix però: nella loro missione portoghese, gli osservatori del Chelsea hanno posato gli occhi anche sul difensore Ruben Dias, 21 anni, altro obiettivo della Juventus. Le strade dei bianconeri e del Chelsea potrebbero quindi scontrarsi sul calciomercato, ripetendo così la sfida Sarri-Juve andata in scena nello scorso campionato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui