CALCIOMERCATO SASSUOLO CAGLIARI PELUSO / Federico Peluso, ex difensore della Juventus ora al Sassuolo, ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' presentando la prossima sfida contro i bianconeri: "Fu Colantuono a Bergamo ad avvertirmi, nel gennaio del 2013. Mi disse: “Ti hanno venduto alla Juventus, oggi non forzare”. Il coronamento dei sogni che hai da bambino: essere preso da un club così. Una società modello, altrimenti uno come Cristiano Ronaldo non avrebbe deciso di andarci a giocare. Ogni allenamento lì valeva una partita.

Mi porto dietro il ricordo di un gruppo vero che ti rende partecipe con Bonucci, Chiellini, Barzagli". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Peluso a gennaio è stato ad un passo dal Cagliari, salvo poi tornare sui suoi passi: "A gennaio stavo per andare al Cagliari, avevo deciso. Avevo parlato con Padoin ma il club e De Zerbi mi hanno fermato. Ho sentito la fiducia e non c'è cosa più bella".

