SERIE A LAZIO EMPOLI HIGHLIGHTS / Lazio-Empoli ha aperto giovedì sera il programma della 23esima giornata di Serie A: i biancocelesti si sono imposti di misura grazie alla rete su calcio di rigore di Caicedo, arrivata sul finire del primo tempo.

Un successo che proietta momentaneamente la squadra di Simoneal quarto posto in classifica, con due lunghezze di vantaggio sulche scenderà in campo domenica sera. Per i toscani ancora una frenata, con la vittoria che manca da dicembre: gli uomini di Iachini sono quartultimi e domenica potrebbero essere scavalcati dal. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Serie A, vi offre gli highlights di Lazio-Empoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui