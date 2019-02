CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Proseguono, senza soluzione di continuità, le frecciate pubbliche tra Isco e Solari. Il centrocampista ieri aveva attaccato il suo allenatore con un messaggio su Twitter che ha fatto immediatamente il giro del mondo. L'argentino, da parte sua, ha risposto per le rime nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, alla vigilia del fondamentale derby con l'Atletico Madrid. Queste le sue parole in relazione al tweet del malagueño: "Un calciatore professionista ha un lavoro, quello di allenarsi al 100% ed essere al servizio della squadra.

Il gruppo sta bene e lavora con spirito e voglia per far sì che sia il protagonista assoluto in ogni gara. Ed è proprio ciò che sta accadendo".

Isco, inoltre, si è reso protagonista di un episodio inatteso durante l'allenamento di questa mattina del Real Madrid: dopo aver svolto regolarmente la prima parte della seduta, ha abbandonato a causa di presunti problemi alla schiena. "Valuteremo il suo infortunio oggi pomeriggio", ha detto Solari in conferenza stampa, ma sembra improbabile che il centrocampista possa prender parte alla sfida contro l'Atletico. Segnali, gli ennesimi, di una rottura insanabile che potrebbe fare il bene della Juventus: Isco è un suo obiettivo da tempo e se l'allenatore argentino, come sembra, continuerà al timone dei blancos anche l’anno prossimo, una trattativa in stile Ronaldo-bis potrebbe diventare realtà.

