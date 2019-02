Milan, buone notizie dalla Uefa: le ultime sul FPF

MILAN FPF SOFT / Aleksander Ceferin è stato rieletto presidente della Uefa. Il numero uno del calcio, nel corso del Congresso tenutosi ieri a Roma, ha aperto ad una riforma del Fair play finanziario: "Riformiamo il Fpf per creare nuovi equilibri in Europa - riporta 'La Repubblica' in edicola stamani - Vogliamo garantire che ogni club possa sfruttare tutto il proprio potenziale".

Dichiarazioni che fanno ben sperare i club e soprattutto ilche potrà fare i conti con un Fpf più soft: a gennaio i rososneri in mano al fondo Elliott, con gli acquisti di Piatek e Paqueta, hanno dimostrato il proprio potenziale e la volontà ad investire. Buone notizie dunque anche per il prossimo calciomercato del Milan.