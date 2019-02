CALCIOMERCATO INTER RAKITIC ICARDI SPALLETTI MAROTTA / Snodo cruciale domani sera per l'Inter e soprattutto per Luciano Spalletti. Nella trasferta del 'Tardini' contro il Parma l'allenatore di Certaldo si gioca una buona fetta del suo futuro sulla panchina nerazzurra. La società ha rinnovato la fiducia all'ex Roma nonostante un inizio di 2019 disastroso, anche se in vista della prossima stagione appare al momento difficile una conferma del tecnico alla guida della squadra. Con o senza Spalletti - sui cui è minacciosa l'ombra di Conte o di un possibile ritorno di Mourinho - Beppe Marotta è già al lavoro per costruire una rosa che possa far diminuire il gap con la Juventus e far strada anche in Europa, dopo la prematura uscita di scena nella fase a gironi di Champions League. Da Barella a Chiesa passando per Rakitic, fino al futuro di Perisic e Icardi: gli obiettivi e le strategie dell'Inter per il calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, sogno Rakitic: ecco il piano di Suning

Marotta di fatto il primo colpo per la prossima stagione per il calciomercato Inter se lo è già assicurato strappando all'Atletico Madrid Diego Godin, che non rinnovando il contratto in scadenza si libererà a parametro zero a giugno dai 'Colchoneros'. L'uruguaiano firmerà un triennale, andando a rinforzare un settore già solido vista la presenza nel reparto difensivo di de Vrij e Skriniar. L'ex Ad della Juve non si fermerà di certo al solo Godin e nei piani c'è une vera e propria ristrutturazione tra centrocampo e corsie esterne d'attacco. Clicca quiper gli ultimi aggiornamenti sulle notizie Inter.

Sfumato ormai Modric - che presto potrebbe mettere nero su bianco al rinnovo con il Real Madrid - Marotta punta un altro croato: quell'Ivan Rakitic che avrebbe aperto ad un futuro lontano dal Barcellona dopo l'ingaggio di de Jong da parte dei blaugrana e il possibile arrivo sempre alla corte di Valverde di Rabiot.

Calciomercato Inter, da Barella al rinnovo di Icardi

Suning e la proprietà interista studiano il piano per regalare ai tifosi il centrocampista vice-campione del mondo, che attualmente in catalogna percepisce 5 milioni d'ingaggio più ricchi bonus. Il costo del cartellino, rispetto aidi euro della clausola rescissoria, potrebbe anche scendere sotto ise il giocatore spingerà con insistenza per l'addio al Barça nel calciomercato estivo.

Rakitic il sogno, Nicolò Barella invece l'obiettivo più realistico per la mediana interista. Il talento classe '97 del Cagliari è da tempi non sospetti nei radar della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele, con Marotta peraltro che lo aveva messo in agenda anche nella precedente gestione alla Juventus. L'Inter sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza - Roma in primis - e grazie anche ai buoni uffici con il club sardo Barella in estate potrebbe sbarcare alla Pinetina per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Ce ne vorranno presumibilmente il doppio invece per Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina sui cui però c'è il forte interesse pure di Juventus e Napoli. Operazione complicata per la valutazione del giocatore, con i Della Valle che non faranno sconti vista anche l'asta che può nascere per accaparrarsi il cartellino del nazionale azzurro. Con i bianconeri campioni d'Italia potrebbe profilarsi inoltre un duello anche per Tonali, il 'nuovo Pirlo' che fa gola un po' a tutte le grandi della Serie A.

Marotta lavora però anche alle uscite e ai rinnovi. Dopo la telenovela nell'ultima finestra invernale, Perisic rimane il primo candidato dei big della rosa ad essere sacrificato per finanziare dei nuovi colpi in entrata. L'Arsenal o qualche altra compagine di Premier potrebbero rifarsi sotto a fine stagione per il croato, che l'Inter valuta tra 35-40 milioni di euro. A meno di un'offerta fuori mercato e superiore ai 100 milioni non cambierà invece maglia Skriniar, con la dirigenza nerazzurra fiduciosa nei prossimi mesi di riuscire a trovare un accordo sul rinnovo contrattuale del centrale slovacco. Come per l'ex Sampdoria è argomento sempre caldo anche il prolungamento di Icardi. La fumata bianca per la firma sul nuovo accordo fino al 2023 può arrivare in breve tempo, con l'argentino che andrebbe a percepire 7 milioni a stagione più bonus. Nonostante il momento poco felice in termini di gol e prestazioni, la nuova Inter ripartirà da Mauro Icardi.

