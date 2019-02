Atletico, il presidente Cerezo parla di Morata e Lucas Hernandez

ATLETICO JUVENTUS CEREZO / Atletico Madrid-Juventus si avvicina: è enorme l'attesa nell'ambiente colchonero per una sfida affascinante, primo passo verso la sognata finale che si giocherà proprio al Wanda Metropolitano. Uno dei calciatori più attesi della gara sarà senza dubbio Alvaro Morata, ex bianconero e nuovo acquisto espressamente richiesto da Simeone.

In molti continuano a discutere il suo acquisto a causa del suo passato madridista, ma il presidente dell'Atletico,, ai microfoni della radio Onda Cero ha ricordato il suo passato nelle giovanili del club rojiblanco: "Alvaro è un calciatore magnifico ed averlo in squadra è una fortuna. Non ho parlato con Florentino del suo acquisto. Passato? Tutte le foto che ho visto di Morata sono con la maglia dell'Atletico, suo nonno gli ha inculcato i nostri valori".

Il futuro di Lucas Hernandez continua a preoccupare i tifosi del club spagnolo. Il suo agente, proprio ai nostri microfoni, confermò l'intenzione di continuare a giocare nell'Atletico, e il presidente ha confermato così questa volontà: "I calciatori giocano dove vogliono e credo proprio che Lucas voglia farlo nel nostro club".

