CALCIOMERCATO INTER NAPOLI MANCHESTER UNITED KOULIBALY SKRINIAR / Il ManchesterUnited è pronto a pescare in Serie A per rinforzare il proprio reparto difensivo. Per i Red Devils - stando a quanto riportato dal 'Manchester Evening News' - non tramonta l'idea che porta a Koulibaly del Napoli anche se gli azzurri per il centrale continua a chiudere più di 100 milioni di euro.

Qualcosa meno chiede l'Inter per Milan: il centrale nerazzurro verrebbe valutato 86 milioni. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del mercato CLICCA QUI . Tanti soldi che potrebbero spingere il Manchester United a guardarsi altrove: un altro profilo seguito - come si legge sul portale - èdella Sampdoria, che costa certamente meno. Inter,(che monitora il difensore del blucerchiati) e Napoli sono avvertite: i Red Devils sono pronti a fare spesa in Italia