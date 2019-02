CALCIOMERCATO JUVENTUS CASEMIRO REAL MADRID SOLARI ZIDANE - Il Real Madrid è una polveriera. I metodi dell'allenatore Santiago Solari, subentrato a stagione in corso a Julen Lopetegui, fanno discutere e le voci su possibili addii a fine stagione si moltiplicano. Il caso più eclatante è quello di Isco, 26enne centrocampista ormai ai margini del progetto tecnico dei castigliani. E sulle sue tracce ci sono diversi top club europei, Juventus e Manchester City in primis. Poi c'è Marcelo, l'esterno sinistro brasiliano al centro anche delle critiche di stampa e tifosi per prestazioni non ritenute all'altezza del suo valore. E anche in questo caso, il club bianconero è segnalato sulle sue tracce, dove ritroverebbe il suo grande amico Cristiano Ronaldo. E se per Modric, da mesi nel mirino dell'Inter, sembra vicino il rinnovo contrattuale, chi potrebbe lasciare la mediana del Real è Casemiro.

Calciomercato Juventus, Casemiro può lasciare il Real Madrid a giugno

Stando, infatti, a quanto riportato da 'Don Balon', il 26enne centrocampista brasiliano non è più considerato un intoccabile da Solari, mentre con Zidane era il punto fermo del reparto. Nel 'Clasico' della Coppa del Re contro il Barcellona, il suo attuale allenatore gli ha preferito Marcos Llorente, sempre più considerato un titolare. Situazione che, appunto, potrebbe portare all'addio di Casemiro a fine stagione. Il Paris Saint-Germain, che perderà Rabiot a parametro zero, sarebbe pronto ad andare all'assalto del calciatore, che ritroverebbe a Parigi diversi compagni di Nazionale. Ma il suo nome potrebbe finire anche sul taccuino della Juventus, con Dybala che resta un giocatore seguito con attenzione dal presidente dei 'Blancos', Florentino Perez.

