Calciomercato Atalanta, trattativa avviata per Ilicic

CALCIOMERCATO ATALANTA RINNOVO ILICIC / L'Atalanta del futuro nasce dai suoi elementi cardine già in rosa.

Dopo, che ha prolungato fino al 2021, tocca a Josiprinnovare per legarsi ancora più a lungo alla formazione bergamasca. Come riferisce 'Tuttosport', infatti, sarebbe praticamente tutto fatto per il rinnovo del trequartista sloveno, attualmente in scadenza nel 2020, che firmerà un nuovo accordo fino al 2022. Si attende solo l'annuncio ufficiale.