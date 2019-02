DIRETTA TORINO UDINESE - L'Udinese fa visita al Torino in una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Dopo il mezzo passo falso con la Spal i granata di Mazzarri vogliono ripartire subito per restare in corsa per un posto in Europa League.

Di contro i bianconeri divanno a caccia della prima vittoria del 2019 che sarebbe ossigeno puro nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Moretti, Djidji; Ola Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, D’Alessandro; Pussetto, Okaka

CLASSIFICA:

