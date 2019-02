DIRETTA SAMPDORIA FROSINONE - La 23esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte la Sampdoria ed il Frosinone in una sfida molto delicata. I blucherchiati di Giampaolo vogliono rialzarsi dopo il ko contro il Napoli per restare agganciati al treno Europa League, mentre i ciociari di Baroni hanno bisogno di un risultato positivo per tenere vive le chance di salvezza.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Goldaniga; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Ciano

CLASSIFICA:

