DIRETTA ATALANTA SPAL - Atalanta e Spal si affrontano in una gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i bergamaschi di Gasperini hanno bisogno di una vittoria per continuare ad alimentare il sogno quarto posto che vuol dire Champions League.

Dall'altro i ferraresi divogliono centrare il quarto risultato utile di fila per tenere a distanza la zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Petagna, Paloschi.

CLASSIFICA:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui