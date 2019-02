Calciomercato Inter, contatti per Di Lorenzo

CALCIOMERCATO INTER DI LORENZO / Non si ferma mai il calciomercato, soprattutto in casa Inter dove si prevede un'estate molto movimentata. Tante situazioni da decifrare, diversi reparti in cui intervenire: occhio a quello che succederà nelle prossime settimane quindi, con la dirigenza nerazzurra che valuterà attentamente tutti gli elementi in rosa ragionando sui possibili innesti.

Sotto particolare osservazione c'è la batteria dei terzini, dove da anni l'Inter non riesce ad individuare elementi affidabili sui quali impostare una strategia a lungo termine.

A gennaio è arrivato Cedric Soares, terzino d'esperienza che sta già ben figurando, ma dovrà meritarsi la conferma ed il riscatto che costerà 11 milioni di euro. Per questo i vertici societari non vogliono farsi trovare impreparati e valutano altre alternative, con il nome nuovo di Giovanni DiLorenzo che spunta in queste ore. Classe '93, dopo tanta gavetta si è imposto all'Empoli ed è una delle principali rivelazioni di questa stagione. L'Ad interista Beppe Marotta secondo 'Tuttosport' ne avrebbe già parlato con il ds empolese Pecini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui