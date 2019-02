Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ATLETICO MADRID LUCAS HERNANDEZ REAL MADRID / Lunga intervista di Lucasal quotidiano spagnolo 'As', in cui il difensore dell'parla delle voci di mercato su di lui: "Molte squadre si sono interessate a me in estate, ma la proposta dell'Atletico è stata molto importante e ho deciso di rinnovare - ha spiegato - Nel mercato invernale ho comunicato al club un'importante offerta ricevuta (dal, ndr), ma il club pur mostrandosi comprensivo ha chiarito subito che non poteva valutare l'idea di cedermi a gennaio. L'Atletico vuole assolutamente rinnovare il mio contratto, senza ritoccare la clausola rescissoria. Il? Due anni fa mi hanno cercato, ma con tutto quello che l'Atletico ha fatto per me è impensabile giocare con loro". Ai microfoni di Calciomercato.it