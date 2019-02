Milan, Suso: ''Stavo male, ecco la verità su Higuain''

MILAN SUSO GATTUSO HIGUAIN / Nel corso della sua intervista alla 'Gazzetta dello Sport', Suso racconta gli ultimi mesi in rossonero, tra aneddoti personali e non solo: "Prima di Natale stavo male. Ora va meglio e non ho più fastidio - ha dichiarato - Non sono al cento per cento ma ho alle spalle un mese di lavoro. Gattuso e i compagni lo sapevano, e questo mi basta. Il quarto posto non deve diventare un'ossessione, serve costanza negli ultimi tre mesi.

Una volta in Champions il Milan sa trasformarsi perché è lì che deve stare. Gattuso? E' perfetto, l'allenatore giusto al momento nel posto giusto. Per noi è un punto fermo. Mi ha dato tanto e penso si avergli dato tanto anche io.? Tra i più forti al mondo e anche un bravo compagno. Ha aiutato, qui ha fatto bene. E non gli ho dato mai del grasso!sono due grandi giocatori, che potranno dare tanto".