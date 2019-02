JUVENTUS NDOMBELE INTER / Tanguy Ndombele resta nei radar della Juventus per la prossima estate. Il centrocampista del Lione è un profilo caldo nelle preferenze del Ds Paratici per il prossimo giugno, con il classe '96 che stuzzica la fantasia anche dell'Inter.

La dirigenza bianconera si è già mossa con l'entourage del giocatore e gli ottimi rapporti con la società transalpina del presidente Aulas potrebbero facilitare l'operazione. Stando a 'Tuttosport' la Juventus è pronta a sferrare l'offensiva per il Nazionale di Deschamps nella finestra estiva del mercato. La concorrenza per Ndombele comunque non manca: anche le due squadre di Manchester e ilsarebbero sul calciatore, valutatoi di euro dal Lione.