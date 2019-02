Calciomercato Napoli, Hamsik-Dalian verso il sì

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK DALIAN / Dopo la frenata improvvisa di mercoledì sera, con il Napoli che aveva temporaneamente chiuso alla cessione di Marek Hamsik, l'affare con il Dalian Yifang torna possibile.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il club cinese è pronto a corrispondere agli azzurri irichiesti per lo slovacco, in un'unica soluzione. Inaccettabile peril dietrofront con la richiesta di prestito con diritto di riscatto, a condizioni di garanzia non sufficienti. I problemi sarebbero stati risolti limando alcune commissioni. Il giocatore, intanto, attende già a Madrid il via libera per le visite mediche.