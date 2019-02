JUVENTUS ZANIOLO ROMA / La Juventus conserva un occhio particolare per i talenti del futuro, con l'obiettivo di rimpolpare uno scacchiere già pronto per l'assalto Champions. Prospetti che siano comunque subito pronti per il presente e tra questi, oltre a Federico Chiesa, figura anche Nicolò Zaniolo. L'ex Inter si è fatto subito largo nella Roma allenata da Di Francesco, attirando su di sé anche l'interesse delle big d'Europa.

Il capo area sport Paratici vigila con attenzione sul classe '99 e starebbe studia il piano per soffiarlo ai giallorossi come scrive 'Tuttosport'. L'idea del Ds bianconero sarebbe quella di intavolare i discorsi prima del rinnovo con i capitolini del baby centrocampista, attualmente in scadenza nel 2023. La Juve valuterebbe Zaniolo 40 milioni di euro e prepara un assalto in stile Bernardeschi, con l'obiettivo di ripetere l'operazione che portò l'ex viola a Torino nell'estate 2017.

