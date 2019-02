INTER RAKITIC / Assalto a Ivan Rakitic. Sfumato Modric, vicino al rinnovo con il Real Madrid, l'Inter drizza le antenne per un altro croato vice-campione del mondo per elevare il tasso di qualità della mediana nella prossima stagione. Il centrocampista del Barcellona avrebbe chiesto la cessione al club blaugrana, con la società di Suning che starebbe pensando al colpo 'grosso' in vista della sessione estiva del mercato come scrive 'La Gazzetta dello Sport'.

Rakitic teme di essere chiuso da de Jong e anche dal possibile arrivo di Rabiot, maturando così l'idea di lasciare dopo cinque stagioni il Barça per provare una nuova esperienza malgrado un contratto in scadenza nel 2021. Il 30enne giocatore ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, che inevitabilmente crollerebbe di fronte alla richiesta del croato di fare le valigie. L'Inter punta ad un forte sconto intorno ai 30 milioni di euro, mentre per Rakitic ci vorrà un ingaggio non inferiore rispetto ai 5 milioni (più consistenti bonus) che guadagna attualmente in Catalogna. Un colpo che già fa sognare l'Inter e i suoi tifosi…

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui