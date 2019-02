EMILIANO SALA / La notizia era nell'aria, poco fa la tragica conferma.

La polizia del Dorset, in Inghilterra, ha annunciato che il corpo ritrovato all'interno dell'aereo precipitato il 21 gennaio nellaè quello di Emiliano. L'attaccante che si era appena trasferito dalalè morto all'età di appena 28 anni. Le autorità sono già in contatto con la sua famiglia per permettere lo svolgimento dei funerali il prima possibile.