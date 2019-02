CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MILAN MILINKOVIC LAZIO / Non decolla la stagione di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è fermo a quota 4 gol, 3 in campionato e 1 in Coppa Italia. Il calciatore serbo al centro di diversi rumors di calciomercato la scorsa estate non si sta confermando e anche stasera contro l'Empoli è arrivata una prova non proprio esaltante. Milinkovic-Savic è stato, inoltre, costretto a lasciare il campo per un piccolo infortunio.

L'ennesimo cambio (questa volta forzato) che certifica la stagione complicata del calciatore che vede inevitabilmente scendere il suo valore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Sembra impossibile pensare che la prossima estate Milinkovic-Savic possa lasciare la Lazio per una cifra vicina ai 100 milioni (era quanto chiedeva Lotito a giugno). 60 milioni potrebbe essere il prezzo giusto.

Nonostante il calo, Milinkovic-Savic continua ad essere seguito con attenzione dai grandi club. A Marotta piace ancora parecchio così come a Leonardo ma Inter e Milan dovranno guardarsi dalla Juventus e soprattutto dalle potenze straniere: RealMadrid, Psg e ManchesterUnited potrebbero infatti tornare alla carica.

