LAZIO EMPOLI IACHINI / L'Empoli cade all''Olimpico' contro la Lazio con un rigore trasformato da Caicedo.

Il tecnico degli azzurri,, è apparso amareggiato dopo il ko: "La squadra gioca e crea i giusti presupposti ma poi sbagliamo nell'ultimo passaggio e in alcune letture - ammette l'allenatore ai microfoni di 'Sky Sport' - Dietro poi capita sempre qualcosina che ci compromette la gare. Abbiamo concesso poco ma dobbiamo essere più bravi noi, è un peccato per l'episodio che ci ha portato a perdere"

CLASSIFICA - "Noi continuiamo a giocare anche se nelle ultime partite non abbiamo portato a casa nulla. Bisogna essere più cinici. Provedel? Sa che in quella situazione doveva buttarla lunga, andiamo avanti. Dispiace ma dobbiamo lavorare affinché ciò non succeda più"

