LAZIO EMPOLI INZAGHI / Vittoria fondamentale per la Lazio, che batte l'Empoli e si porta al quarto posto. Felice il tecnico Simone Inzaghi, nonostante la sofferenza finale: "Il primo tempo è stato fatto bene, avremmo dovuto avere un vantaggio più largo - ha detto a 'Sky Sport' - Nella ripresa abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo sofferto ma senza grandi pericoli. Seconda vittoria abbastanza sofferta, ma sono punti importantissimi conquistati in pochi giorni. Avevo diversi giocatori acciaccati, a parecchi ho dovuto chiedere di resistere, sono stati encomiabili. Caicedo? L'anno scorso ha giocato poco ma l'ho voluto fortemente con me, è un professionista eccezionale.

Il rigore? Caicedo non era nella nostra lista, ma stamattina aveva detto che se la sarebbe sentita. Dovevano tirare, se avesse sbagliato mi sarei arrabbiato...Abbiamo preso qualche rischio in possesso palla, è una questione di mentalità ma succede e non per superficialità. L'anno scorso avremmo vinto una partita del genere con più gol di scarto, quest'anno l'inerzia è cambiata ma siamo lì a lottare. Corsa Champions? Abbiamo un grande gruppo, vogliamo arrivare in fondo a tutti i nostri obiettivi. Stasera si è vista la nostra forza di volontà nonostante i tanti assenti. Recupero degli infortunati?possono farcela col, sono invece da valutare, Caicedo eche ha giocato con una fasciatura".