Serie A, Lazio-Empoli 1-0: Caicedo, gol da Champions

SERIE A LAZIO EMPOLI / Nell'atipico anticipo del giovedì della 23esima giornata di Serie A, la Lazio piega 1-0 l'Empoli. Decisivo un calcio di rigore di Felipe Caicedo, sostituto dell'infortunato Immobile, al 42' del primo tempo, conquistato dallo stesso ecuadoriano su ingenuità del portiere toscano Provedel.

Vantaggio legittimo per i biancocelesti, che nella prima frazione avevano sfiorato più volte il gol con, pur concedendo qualche ripartenza agli ospiti. Nel secondo tempo, la squadra diprova a gestire, ma finisce in sofferenza, anche per l'uscita per guai fisici di Caicedo e Milinkovic. L'Empoli attacca, ma a parte una torre dinon corretta in rete danon crea grandi occasioni. Lazio momentaneamente al quarto posto e dunque in zonada sola a quota 37, in attesa degli altri match del weekend. Empoli che resta al quartultimo posto a quota 19.