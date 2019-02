INTER CEDRIC SOARES / CedricSoares è l'acquisto di gennaio dell'Inter. Il terzino portoghese - intervistato da 'DAZN' - ha parlato dei suoi primi giorni in nerazzurro: "Quando è arrivata la chiamata dell'Inter ero nel mio giorno libero, ero a Londra. Mi ha contattato il mio agente e mi ha detto che c'era la possibilità di venire qui.

Ero molto contento, è stata una trattativa veloce"

AMBIENTAMENTO - "Mi piaceva guardare il calcio e l'Inter è sempre stata una grande squadra. Molti amici mi hanno parlato di Milano. Mi sono ambientato in modo molto veloce, ma non è difficile per un portoghese adattarsi qui (sorride, ndr)".

SPALLETTI - "Mi ha aiutato molto nei movimenti e mi ha subito messo a mio agio. Il Mister mi chiede di difendere bene e di supportare la manovra offensiva, io cerco di dare il meglio dentro il campo. Per me conta molto l'allenamento, se ti alleni bene ogni settimana migliori sempre, devi avere delle doti naturali ma saperle anche coltivare, è quello che ho fatto nella mia carriera"

