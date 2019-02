PSG EINTRACHT TRAPP / Kevin Trapp ha lasciato in estate il Paris Saint-Germain per trasferirsi in prestito all'Eintracht Francoforte.

Il club tedesco punta però a riscattare l'estremo difensore, come rivela 'Sport Bild', anche se molto dipende da una qualificazione in Europa. La richiesta del club transalpino, proprietario del cartellino, è di 8 milioni di euro.