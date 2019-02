COLOMBIA UFFICIALE QUEIROZ / La Colombia ha un nuovo allenatore: la federazione sudamericana ha comunicato ufficialmente oggi pomeriggio l’accordo con Carlos Queiroz, che prosegue la sua avventura giramondo.

Il portoghese, ex tecnico di Portogallo e Real Madrid e vice di Ferguson allo United per quattro anni, ha lasciato pochi giorni fa la guida dell’Iran (sulla cui panchina sedeva dal 2011) dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa d’Asi a.

Queiroz, che succede all’allenatore ad interim Reyes e alla lunga esperienza dell’argentino Pekerman (in carica dal 2012 al 2018), ha come primo grande obiettivo la Coppa America di giugno, che si disputerà in Brasile. La Colombia sfiderà, nel girone B, Argentina, Paraguay e Qatar. La Federazione è ottimista sulla scelta: “Siamo sicuri che il suo arrivo porterà successi alla nazionale e gioie ai tifosi”.

