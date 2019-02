BAYERN MONACO UFFICIALE ARP / Dopo Alphonso Davies un altro 'millennial' si accasa al Bayern Monaco. Si tratta di Fiete Arp, centrocampista classe 2000 in forza all'Amburgo.

Il Bayern ha comunicato di aver raggiunto un accordo con lo stesso Amburgo, ma la decisione di quando trasferirsi in Baviera spetterà allo stesso Arp. Il giovanissimo potrà scegliere se trasferirsi da giugno in Baviera oppure se restare in prestito per un'ulteriore stagione all'Amburgo e poi accasarsi al Bayern dal giugno 2020.