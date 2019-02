JUVENTUS INTERVISTA EMRE CAN / “Col Parma abbiamo giocato bene, ma dobbiamo difendere meglio come squadra. Meglio che sia accaduto ora, comunque, che più avanti”. Il centrocampista della Juventus Emre Can analizza così, ai microfoni di Sky Sport, l’inatteso pareggio interno con il Parma. Il tedesco si è proiettato subito alla prossima sfida: “Con il Sassuolo non sarà una gara semplice, ma dobbiamo giocare da Juve e cercare di vincere.

Il calcio inglese è più veloce, ma in Italia le squadre sono migliori tatticamente: a volte è davvero difficile segnare”.

Inevitabile un passaggio sull’imminente match di Champions League con l’Atletico: “Sarà dura, è uno dei peggiori rivali possibili, ma noi siamo la Juve: dobbiamo credere in noi stessi. I tifosi vorrebbero la Champions e lo sappiamo bene, ma anche ripetersi in Italia non sarà semplice. La nostra sfida è riuscirci e centrare il successo anche in Europa”.

Sul rapporto con Cristiano Ronaldo, Emre Can ha infine dichiarato: “Chiunque vorrebbe avere in squadra un giocatore come lui. È un campione in campo e un grande ragazzo fuori. Da lui si può imparare molto ed è uno stimolo per tutta la squadra. Lo scorso anno contro di lui ho perso la finale di Champions, ora speriamo di vincerla insieme”.

