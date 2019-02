Calciomercato, l’UEFA avverte PSG e City: “Pronti a sanzionarle”

CALCIOMERCATO PSG CITY SANZIONI /Aleksander Ceferin, rieletto ieri presidente della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’avvocato sloveno si è detto pronto a sanzionare anche giganti del calcio comeper le presunte violazioni al Fair Play Finanziario di cui si è parlato nei mesi scorsi: “Assolutamente sì, qualsiasi club che viola le regole sarà sanzionato da un organismo indipendente, non da me in persona in quanto presidente della UEFA”.

Dal presidente UEFA, inoltre, è arrivata una tirata d’orecchi al calcio italiano sul caso razzismo: “In Italia è un grosso problema e mi preoccupano le dichiarazioni dei politici che rendono il tutto più grave. Deve essere l’arbitro a interrompere la partita in caso di cori, dobbiamo dimostrare che certi comportamenti sono inaccettabili”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui