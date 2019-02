CALCIOMERCATO INTER THAUVIN / Recentemente accostato all'Inter nel mercato di gennaio, Florian Thauvin è invece rimasto all'Olympique Marsiglia, dove concluderà il resto della stagione. O almeno probabilmente, visto l'interesse per la Cina. Come riporta l'emittente francese 'Rmc Sport', il solito Dalian Yifang avrebbe offerto negli scorsi giorni 50 milioni di euro all'Olympique Marsiglia e 12 milioni di euro a stagione al giocatore per strappare il suo sì.

Sì che però non è arrivato e il transalpino è rimasto agli ordini di Rudi. Le ultimissime del mercato nerazzurro: CLICCA QUI

Certamente il rifiuto dell'OM alla proposta cinese può essere per l'Inter un segnale positivo e allo stesso tempo negativo. Positivo per il fatto che il giocatore non è stato soffiato ai nerazzurri, mentre negativo perché certamente i nerazzurri, per poterlo strappare alla concorrenza, dovranno probabilmente versare una cifra superiore a quella proposta dalla società asiatica.

