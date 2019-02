BOLOGNA ORSOLINI / Mihajlovic recupera Nicola Sansone ma perde Riccardo Orsolini: se l'ex del Villarreal, assente contro l'Inter, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, non lo stesso si può dire dell'attaccante.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come si legge sul report quotidiano del Bologna: "gli esami cui è stato sottoposto Riccardohanno evidenziato una lesione del soleo destro, con tempi di recupero di circa 3 settimane". Per i rossoblu da valutare anche le condizioni di Federicoche oggi ha svolto lavoro personalizzato. Il Bologna è atteso dalla sfida al 'Dall'Ara' contro il Genoa, debutto casalingo per il nuovo allenatore degli emiliani che ha esordito conquistando tre punti a 'San Siro' contro l'Inter.