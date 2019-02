CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO SOLARI / Il caso Isco continua a creare grattacapi in casa Real Madrid. Il calciatore oggi ha risposto sui suoi profili social a delle dichiarazioni dell’ex blanco Ruben De la Red, che sulla situazione del malagueño aveva affermato: “Il Madrid non aspetta nessuno, chi non è all’altezza finisce in secondo piano”. Isco, poche ore dopo, ha lanciato l’ennesima frecciata al suo allenatore con questo tweet: “Sono totalmente d’accordo con De la Red, ma quando non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni la cosa cambia. Comunque, continuerò a lavorare e lottare in attesa che arrivino.

Hala Madrid!”.

Con queste parole, Isco rende ancora più complesso il suo rapporto con il tecnico Solari in un momento chiave della stagione: ieri c’è stato il primo Clasico di Coppa (finito 1-1 al Camp Nou), tra due giorni avrà luogo il derby con l’Atletico in campionato, mercoledì avrà luogo il match di Champions con l’Ajax e, tra due settimane, altri due Clasicos (ritorno di Coppa e campionato).

La situazione del centrocampista, vista la probabile conferma dell’argentino sulla panchina dei merengues, può diventare un altro assist di calciomercato per la Juventus: i bianconeri seguono lo spagnolo da diversi mesi e pare quantomeno improbabile che la dirigenza dei blancos decida di lasciare al suo allenatore questa patata bollente. I numeri parlano chiaro: con Solari, Isco è stato titolare appena tre volte in 24 partite, e sempre in gare di secondo piano. L’addio, di questo passo, sarà inevitabile.

